Сахиба Гафарова выразила соболезнования спикеру парламента Грузии

БАКУ /Trend/ - 5 августа председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили в связи с гибелью людей в результате оползня, произошедшего в горном регионе Рача в Грузии.

Как сообщили Trend в субботу в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, в письме председатель Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования грузинскому коллеге, семьям и близким погибших, всему дружественному грузинскому народу от своего имени и от имени членов Милли Меджлиса в связи с этой трагедией, выразила пожелание скорейшего преодоления тяжелых последствий стихийного бедствия.

Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии. В результате оползня погибли 11 человек, десятки человек пропали без вести.