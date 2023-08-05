Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский борец Юсиф Дурсунов стал чемпионом мира

Общество Материалы 5 августа 2023 23:16 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец Юсиф Дурсунов стал чемпионом мира

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле продолжается чемпионат мира по борьбе среди юношей до 17 лет, передает Trend.

В 5-й день соревнований стартовали встречи по вольной борьбе.

Азербайджанский борец Юсиф Дурсунов, выступавший в весовой категории 100 кг, стал чемпионом мира, победив всех своих соперников.

Свой первый матч он выиграл у Эльдорбека Хасанова из Узбекистана (11:0). Чемпион Европы победил в четвертьфинале грузина Александра Абрамишвили - 4:1. Дурсунов обыграл в полуфинале армянина Генрика Айкяна со счетом 6:2 и вышел в финал. В решающем поединке азербайджанский спортсмен встретился с казахстанцем Едиге Касымбеком и победил соперника со счетом 4:2.

Таким образом, после чемпионата Европы Юсиф Дурсунов завоевал титул чемпиона мира.

Лента

Лента новостей

Читать все новости