Еще 100 квартир и частных домов в Баку и регионах переданы семьям шехидов и инвалидам войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 100 квартир и частных домов в Баку и регионах.

Как сообщает Trend, в церемонии предоставления квартир в Баку принял участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, а в Хачмазском районе – руководитель аппарата министерства Фуад Мусаев.

На мероприятиях отмечалось, что программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны была начата в 90-х годах по инициативе и поручению общенационального лидера Гейдара Алиева и успешно продолжается из года в год. После 44-дневной Отечественной войны, в которой азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева одержала грандиозную победу, по указанию главы государства эта программа была расширена в 5 раз.

Сегодня в Баку и около 15 районах (Бардинский, Загатальский, Огузский, Саатлинский, Имишлинский, Бейляганский, Товузский, Газахский, Сальянский, Агсуинский, Хачмазский и др.) предоставлено 100 квартир и частных домов. Таким образом, семьям шехидов и инвалидам войны в послевоенный период передано 5100 квартир и частных домов, в том числе 600 – в этом году, а в целом за прошедший период – 13 900 квартир и частных домов.

По соответствующему распоряжению главы государства с начала 2021 года жильем обеспечиваются также семьи шехидов и граждане с инвалидностью в связи со Второй Карабахской войной.

На мероприятии также говорилось о последовательных мерах поддержки, реализуемых в направлении усиления социального обеспечения семей шехидов и участников войны, обеспечения их занятости, оказания реабилитационных услуг и т.д.

Члены семей шехидов и инвалиды войны выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за постоянное внимание и заботу, предоставление им новых квартир и частных домов.