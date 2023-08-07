В Азербайджане начинается перевод школьников на 2023-2024 учебный год

БАКУ /Trend/ - С 7 августа в Азербайджане начнется перевод учащихся школ на 2023-2024 учебный год.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, данный процесс реализуется через электронную систему sy.edu.az.

Было отмечено, что для 2-9 и 11 классов перевод будет активирован с 15:00 7 августа, а для 10-х классов - с 15:00 14 августа.

Для родителей процесс размещения запросов в общеобразовательные учреждения в электронной системе sy.edu.az продлится до 18:00 31 августа. Родители должны до 15:00 5 сентября представить документы своих детей в общеобразовательное учреждение, в которое они были переведены.

Напомним, что перевод школьников на вакантные места, образовавшиеся во 2-9 классах общеобразовательных учреждений, наименования которых указаны ниже, осуществляется после сдачи экзамена. Регистрация на экзамен будет вестись через электронную систему sy.edu.az. Регистрация будет активна с 15:00 7 августа до 18:00 14 августа. Экзамены по начальным классам пройдут 17 августа, по 5-9 классам - 18 августа.

Перечень общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется перевод посредством экзамена:

Лицей имени Гейдара Алиева;

Школа-лицей № 6 им. Т.Исмаилова;

Образовательный комплекс № 132-134;

Средняя общеобразовательная школа № 23 им. Т.Гасанова;

Элитарная гимназия имени Ильяса Эфендиева;

Технико-гуманитарный лицей "Терегги" им. И.Гаджиева.

Лицей "Занги";

Бакинский Европейский лицей;

Школа-лицей "Анкара мектеби";

Комплекс школы-лицея при Бакинском славянском университете;

Средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля;

Школа-лицей с гуманитарным уклоном.