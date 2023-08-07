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Пожар в Национальном парке Гызылагадж потушен

Общество Материалы 7 августа 2023 09:46 (UTC +04:00)
Пожар в Национальном парке Гызылагадж потушен

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Пожар в Национальном парке Гызылагадж Нефтчалинского района полностью потушен, несмотря на труднопроходимую местность и ветреную погоду.

Об этом сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что в результате пожара сгорело большое количество кустарников и камыша на территории 200 гектаров. Большая часть национального парка защищена от воздействия пожара.

Отметим, что в тушении пожара принимали участие сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, авиационного отряда (два вертолета), лесохозяйственного центра министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, а также соответствующих структур исполнительной власти Нефтчалинского района.

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