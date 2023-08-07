Пожар в Национальном парке Гызылагадж потушен

БАКУ /Trend/ - Пожар в Национальном парке Гызылагадж Нефтчалинского района полностью потушен, несмотря на труднопроходимую местность и ветреную погоду.

Об этом сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что в результате пожара сгорело большое количество кустарников и камыша на территории 200 гектаров. Большая часть национального парка защищена от воздействия пожара.

Отметим, что в тушении пожара принимали участие сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, авиационного отряда (два вертолета), лесохозяйственного центра министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, а также соответствующих структур исполнительной власти Нефтчалинского района.