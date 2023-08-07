Завтра в Азербайджане начинается процесс формирования очередей для приема в дошкольные образовательные учреждения

БАКУ /Trend/ - В 11:00 8 августа начнется процесс формирования очередей в дошкольных образовательных учреждениях Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, данный процесс продлится до 1 сентября.

Было отмечено, что при формировании очередей в системе приема в дошкольные образовательные учреждения можно выбрать максимум три учреждения на одного ребенка. Процесс преобразования существующих очередей в запрос при наличии свободного места осуществляется в течение пяти дней. Если родитель (или законный представитель) не предоставит необходимые документы в соответствующее учреждение в течение 15 дней, то запрос на очередь будет удален.

Отмечается, что электронная система приема будет временно приостановлена с 1 по 15 сентября в связи с комплектованием групп. После завершения процесса комплектования, прием детей на вакантные места в дошкольные образовательные учреждения будет продолжаться круглый год.

Напомним, что прошлогодние очереди и запросы в этом году недействительны.