Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На Абшероне до конца недели сохранится жаркая погода

Общество Материалы 7 августа 2023 15:32 (UTC +04:00)
На Абшероне до конца недели сохранится жаркая погода

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - До конца недели на Абшеронском полуострове ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 37-40 градусов, будут дуть слабые ветры.

Как сказал Trend в понедельник начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов, даже в ночное время в условиях города температура воздуха выше нормы.

По его словам, такие погодные условия неблагоприятны для большинства людей. В эти дни рекомендуется использовать головные уборы или зонт, находясь на солнце, и в целом не находиться на открытом воздухе в течение длительного времени.

Отметим, что в настоящее время температура воздуха на 4,6 градуса выше климатической нормы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости