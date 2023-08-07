На Абшероне до конца недели сохранится жаркая погода

БАКУ /Trend/ - До конца недели на Абшеронском полуострове ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 37-40 градусов, будут дуть слабые ветры.

Как сказал Trend в понедельник начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов, даже в ночное время в условиях города температура воздуха выше нормы.

По его словам, такие погодные условия неблагоприятны для большинства людей. В эти дни рекомендуется использовать головные уборы или зонт, находясь на солнце, и в целом не находиться на открытом воздухе в течение длительного времени.

Отметим, что в настоящее время температура воздуха на 4,6 градуса выше климатической нормы.