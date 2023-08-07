В Азербайджане 15 человек заразились COVID-19 за последнюю неделю

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последнюю неделю (31.07.2023 - 06.08.2023) выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, 17 человек вылечились, 3 скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено в целом 832 036 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 731 человек вылечился, 10 293 – скончались, число активных больных составляет 12.

Отметим, что за последнюю неделю в стране проведены 2 517 тестов на COVID-19, а за весь период – 7 663 893.