Магнус Карлсен сыграл в гольф в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Участник Кубка мира по шахматам в Баку, норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в выходной день между раундами сыграл в гольф в столице Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

9 августа начнутся партии четвертого раунда (1/16 Кубка мира среди мужчин), где соперником Магнуса Карлсена станет немецкий шахматист Винсент Каймер.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.