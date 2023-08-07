Победа над Анишем Гири станет для меня дополнительной мотивацией - Ниджат Абасов

БАКУ /Trend/ - Победа над шахматистом Анишем Гири (Нидерланды), вероятнее всего, станет для меня дополнительной мотивацией.

Об этом сказал в понедельник Trend азербайджанский шахматист, участник Кубка мира в Баку Ниджат Абасов.

Напомним, что сегодня Ниджат Абасов, обыграв в тай-брейке Аниша Гири, прошел в четвертый раунд (1/16 финала Кубка мира среди мужчин). Соперником Абасова в четвертом раунде станет Пётр Свидлер (ФИДЕ). Первая партия данного раунда состоится 9 августа.

Ниджат Абасов добавил, что сегодня был очень волнительный день.

"Организация Кубка мира в Баку на высоком уровне, все проходит хорошо, играть приятно. Теперь сфокусируюсь на следующем туре", - сказал азербайджанский шахматист.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.