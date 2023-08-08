Завтра в Баку будет до 40 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается в основном без осадков, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 22-27°, днем - 35-38°, местами - 40° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром - местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-28° тепла, днем - 35-40° тепла (местами 42-43°), в горах ночью - 16-21° тепла, днем - 27-32° тепла.