Синоптики предупредили о повышении температуры воздуха в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось к населению в связи с жаркой погодой.

Как передает во вторник Trend, директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гульшад Мамедова сообщила, что в настоящее время на территории страны наблюдаются жаркие погодные условия.

"В большинстве районов Азербайджана не ожидается осадков, однако в некоторых горных районах - Горном Ширване, Карабахе и некоторых частях Восточного Зангезура возможны кратковременные дожди, грозы, град. В результате воздействия движущихся с юга теплых воздушных масс максимальная температура воздуха к выходным в Баку и на Абшеронском полуострове поднимется до 37-40°, в регионах страны - до 36-41°, в некоторых районах Нахчыванской Автономной Республики и районах Центрального Арана - до 42-44° тепла", - сказала она.