В связи с жаркой погодой Госслужба трудовой инспекции уведомила работодателей об охране жизни и здоровья работников

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями трудового законодательства, при температуре воздуха свыше 41 градуса по Цельсию принятие необходимых мер по охране жизни и здоровья работников является одной из основных обязанностей работодателя.

Как передает во вторник Trend, об этом заявила Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 233 Трудового кодекса, все виды работ должны быть прекращены на открытом воздухе, в закрытых помещениях и других рабочих местах без охлаждающих устройств при температуре воздуха более 41 градуса по Цельсию.

Работникам должна быть предоставлена возможность охладиться, предоставлены перерывы, а количество и продолжительность перерыва должны быть определены на основании совместного решения работодателя и профорганизации.

Согласно Трудовому кодексу, эти перерывы включаются в рабочее время, а заработная плата во время перерывов выплачивается согласно тарифному окладу работников. Оплата времени простоя при прекращении работы производится в размере не менее двух третей тарифного оклада, как и при простое, не наступившем по вине работника.

Режим работы можно регулировать разделением рабочего дня на части с прекращением работы в жаркое время суток (с длительным перерывом) в тех случаях, когда позволяют условия труда.