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Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией

Общество Материалы 8 августа 2023 15:27 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 8 августа первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя братскими странами и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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