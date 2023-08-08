Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией

БАКУ /Trend/ - 8 августа первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана.