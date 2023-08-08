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Назначены дополнительные рейсы по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку

Общество Материалы 8 августа 2023 17:37 (UTC +04:00)
Назначены дополнительные рейсы по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило на 12-13 августа 2023 года дополнительные рейсы в обоих направлениях.

Как сообщает во вторник Trend, поезд, отправляющийся с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:25, отправится в указанные дни дополнительным рейсом из Агстафы в 17:10 в обратном направлении.

"Поезда маршрута Баку-Агстафа-Баку отправляются ежедневно по традиционному графику из Баку в 08:45, а из Агстафы - в 18:15", - говорится в сообщении.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало осуществлять перевозку пассажиров по этому маршруту с 18 марта 2023 года.

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