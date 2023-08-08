Обнародовано качество атмосферного воздуха в Баку

БАКУ /Trend/ - Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Азербайджана осуществляется ежедневно автоматическими станциями непрерывного действия по качеству воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку, городов Сумгайыт и Гянджа.

Как сообщил Trend начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Джейхун Мурадов, на основе анализа данных, полученных со станций, в течение дня по городу Баку было определено содержание дисперсных частиц пыли в 1,3 раза, окиси углерода - 1,7, сернистого газа - 1,1 выше нормы, а в городе Сумгайыт содержание окиси углерода - в 1,2 раза выше нормы.

"Пыль, наблюдаемая в воздухе, имеет трансграничный характер в связи с метеорологическими условиями. Причина, по которой содержание окиси углерода и сернистых газов выше нормы, связана с интенсивным характером движения транспорта, деятельностью промышленных предприятий и другими воздействиями, вызванными человеческим фактором”, - заявил Дж.Мурадов.

Дж.Мурадов отметил, что меньшее количество осадков приводит к повышению показателей качества воздуха, будь то количество дисперсных частиц пыли или примесей загрязняющих газов.