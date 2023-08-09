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С 9 августа в Азербайджане начинается прием в дошкольные подготовительные группы

Общество Материалы 9 августа 2023 10:26 (UTC +04:00)
С 9 августа в Азербайджане начинается прием в дошкольные подготовительные группы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в 11:00 начинается прием в дошкольные подготовительные группы на 2023-2024 учебный год.

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распространило министерство науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что регистрация в дошкольные подготовительные группы будет проходить посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az.

Выбор школы и учителей в азербайджанском секторе начнется 11 августа в 11:00, а в секторах, где обучение ведется на других языках - 15 августа в 11:00.

Отметим, что с нового учебного года (2023-2024) прием в дошкольные подготовительные группы частных общеобразовательных учреждений также будет проходить посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az.

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