Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - 10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается в основном без осадков. Местами будет слабый туман, подует юго-восточный ветер.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 23-28°, днем - 35-39° тепла (местами - 41°).

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром - местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-28° тепла, днем - 36-41° тепла (местами 42-43°), в горах ночью - 16-21° тепла, днем - 29-34° тепла.