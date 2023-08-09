Находящийся в армянском плену азербайджанский военнослужащий Гусейн Ахундов связался со своей семьей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся в армянском плену военнослужащий азербайджанской армии Гусейн Ахундов связался со своей семьей.

Как передает в среду Trend, видеокадры в связи с этим распространились в телеграм-каналах.

Отметим, что видеозвонок состоялся при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Напомним, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения) ранее пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Впоследствии в армянских СМИ появились видео- и фотокадры пыток в отношении Гусейна Ахундова в Армении.

Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту пыток в отношении военнослужащего ВС Азербайджана. Омбудсмен Азербайджана обратилась в связи с этим в международные организации, а также потребовала от МККК посещения находящихся в плену азербайджанских военнослужащих.