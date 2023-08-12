Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы гидрометеорологии, по состоянию на 12:00 12 августа, на территории Азербайджана сохраняется жаркая и душная погода, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, максимальная температура воздуха в Баку превысила климатическую норму на 5,2 градуса. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 41 градуса, в Нахчыванской АР и низменных районах - до 43 градусов, в Гянджа-Газахской зоне - до 41 градуса, в горных районах - до 35 градусов тепла.

Ожидается, что жаркая погода, наблюдаемая на территории страны в результате воздействия теплых воздушных масс, продлится до середины августа.