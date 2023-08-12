В Сухопутных войсках Азербайджана прошли соревнования по спортивному ориентированию на местности (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:37)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2023-й учебный год, среди военнослужащих были проведены соревнования по ориентированию на местности, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Участвовавшие в соревнованиях команды проверили свои навыки ориентирования на местности при помощи компаса и карты. Участники выполнили задачи по определению контрольных пунктов, обнаружению целей на карте на заданной дистанции и в течение определенного времени. Военнослужащие соревновались и в индивидуальном первенстве.

По итогам состязаний члены судейской комиссии Сухопутных войск определили победителей.

Победа была присуждена сборной "Гадрут". Команды "Баку" и "Кяльбаджар" заняли соответственно второе и третье места. Победители были награждены почетными грамотами, кубками и медалями.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие 32 военнослужащих в составе 8 команд. Участники, продемонстрировавшие лучшие результаты в личном зачете, будут представлять Сухопутные войска на армейском первенстве по ориентированию на местности.