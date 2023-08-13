Кубок мира по шахматам в Баку: проходит вторая партия пятого раунда

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам в Баку проходит вторая классическая партия пятого раунда (1/8 финала среди мужчин, 1/4 финала среди женщин), сообщает в воскресенье Trend.

Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в 1/8 финала Кубка мира является Салех Салем (ОАЭ). В первой классической партии пятого раунда Ниджат Абасов обыграл Салеха Салема.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.