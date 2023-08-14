Завтра в Баку будет до 40 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается в основном без осадков, ночью и утром слабый туман, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 23-28°, днем - 35-40°.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром местами будет туман, восточный ветер.