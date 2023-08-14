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В Азербайджане названо число случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю

Общество Материалы 14 августа 2023 17:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последнюю неделю (07.08.2023 - 13.08.2023) выявлено 8 случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились, 2 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине Азербайджанской Республики.

За последнюю неделю в Азербайджане выявлены в целом 832 044 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 738 человек вылечились, 10 295 – скончались, число активных больных составляет 11.

За последнюю неделю в стране проведены 2 028 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 665 921.

В Азербайджане названо число случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю
В Азербайджане названо число случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю
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