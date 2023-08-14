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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

Общество Материалы 14 августа 2023 17:02 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю (07.08.2023 - 13.08.2023) в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 83 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

За последнюю неделю число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 26, вторую - 20, три и более - 32, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 968 691. Первую дозу вакцины получили 5 413 123, вторую - 4 884 271, три и более - 3 404 925, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 372 человека.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю
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