Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю (07.08.2023 - 13.08.2023) в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 83 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

За последнюю неделю число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 26, вторую - 20, три и более - 32, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 968 691. Первую дозу вакцины получили 5 413 123, вторую - 4 884 271, три и более - 3 404 925, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 372 человека.