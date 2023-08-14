В Азербайджане увеличено число медуслуг в рамках ОМС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличено число медицинских услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского страхования. Так, в пакет услуг обязательного медицинского страхования, утвержденный Кабинетом министров, добавлены 794 новые медицинские услуги. В результате число медицинских услуг в пакете услуг ОМС увеличено до 3 344.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана, увеличивается число специализированных амбулаторных, лабораторных, инвазивных радиологических и стационарных медицинских услуг. Новые услуги также включают в себя операции по пересадке сухожилий, мышц, костного мозга, почек и печени.

Количество годовых лимитов на операции по пересадке печени, почек и костного мозга определено в 100, 150 и 20 соответственно. Во время этих операций по трансплантации и после трансплантации лекарственное обеспечение реципиента (лица, которому пересаживается донорский материал) также обеспечивается пакетом услуг. Отметим, что подготовка донора к операции и сама операция входят в тариф медицинского обслуживания.

Пакет услуг также включает в себя такие операции, как замена сердечных клапанов, операции врожденных пороков сердца, эндоваскулярные операции, выполняемые минимально инвазивным методом, операции на головном мозге, удаление доброкачественных опухолей мозга, хирургическое удлинение костей, фиксация сухожилий, хирургическое лечение сколиоза и другие операции.

В то же время тарифы на 1 390 медицинских услуг были изменены и приведены в соответствие с актуальными рыночными ценами. В качестве примеров услуг с повышенными тарифами можно назвать увеличение тарифов по специализированной амбулаторной медицинской помощи: осмотр у квалифицированного врача – тариф увеличен с 17 до 25 манатов; осмотр у гинеколога (с УЗИ) - с 25 до 35 манатов. По лабораторным услугам: антитела к поверхностному антигену гепатита В (HBsAb) – тариф увеличен с 5 до 16 манатов; анализ на кальциферол (витамин D) - тариф увеличен с 13 до 21 маната. По стационарным медицинским услугам: родовспоможение – тариф увеличен с 350 до 500 манатов; операция по коронарному шунтированию коронарной артерии – тариф увеличен с 4 000 до 4 500 манатов. В соответствии с другими изменениями, внесенными в пакет услуг, был отменен страховой лимит на операции по кохлеарной имплантации и внутрисуставному эндопротезированию с лимитом 300 в течение года.

Со списком медицинских услуг и тарифами, включенными в обновленный пакет услуг, можно ознакомиться по ссылке.