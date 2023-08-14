В тушении пожара в Габале задействован вертолет

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры по тушению пожара в горной местности со сложным рельефом в Габалинском районе, вблизи села Солгуджа.

Как сообщает в понедельник Trend, данную информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что во избежание распространения огня в тушении пожара задействован и вертолет Авиационного отряда МЧС.

Отметим, что пожаротушение осуществляется также силами Северо-Западного регионального центра МЧС и Государственной противопожарной службы.

В тушении пожаров также участвуют сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.