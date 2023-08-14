Стал известен соперник Ниджата Абасова в 1/4 финала Кубка мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Определился очередной соперник Ниджата Абасова на проходящем в Баку Кубке мира по шахматам, сообщает в понедельник Trend.

Соперником Ниджата Абасова в шестом раунде Кубка мира в Баку (1/4 финала среди мужчин) станет Сантош Гуджрати Видит (Индия).

Напомним, что сегодня в тай-брейке встретились Ян Непомнящий (ФИДЕ) и Сантош Гуджрати Видит (Индия). Победу одержал Сантош Гуджрати Видит, который и вышел в шестой круг турнира.

Первая классическая партия шестого раунда состоится 15 августа.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.