Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Температура в Баку и на Абшеронском полуострове была на 4 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

"14 августа на территории страны продолжалась жаркая погода, максимальная температура воздуха состовила 42 градуса тепла в низменных районах, до 40 градусов тепла в Нахчыванской АР и Гянджа-Газахской зоне.

В Азербайджане постепенно снижается влияние теплых воздушных масс. Однако на Абшеронском полуострове сохранятся условия относительной влажности выше нормы", - говорится в сообщении.