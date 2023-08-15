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МИД Азербайджана выразил соболезнования Дагестану

Общество Материалы 15 августа 2023 11:03 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Дагестану

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Дагестану в связи со взрывом на АЗС (автомобильная заправочная станция) в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X" (Twitter).

"Нас глубоко огорчает тот факт, что в результате взрыва на заправке в столице Республики Дагестан Российской Федерации - городе Махачкале имеются погибшие и раненые. Выражаем глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в этой трагедии", - говорится в публикации.

Отметим, что вечером 14 августа на АЗС в Махачкале произошел взрыв. Площадь пожара на месте взрыва составила 500 квадратных метров, есть пострадавшие и погибшие.

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