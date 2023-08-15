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Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

Общество Материалы 15 августа 2023 12:47 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода в основном без осадков, ночью и утром слабый туман, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 23-26°, днем - 35-39°.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых частях зоны Большого Кавказа ожидаются осадки, грозы, возможен град. Ночью и утром местами туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26° тепла, днем - 36-41° тепла, в горах ночью - 16-21° тепла, днем - 26-31° тепла.

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