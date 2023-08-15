Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Пираллахинском районе Баку.

Как сообщает Trend, министр экономики Микаил Джаббаров и учредитель ООО Diamed Development Group Айтен Гулиева проинформировали главу государства о проделанной работе.

Был продемонстрирован видеоролик о значении проекта.

Отметим, что развитие ненефтяной экономики и индустриализация являются одними из основных направлений политики Президента Ильхама Алиева по диверсификации экономики. С этой точки зрения, наряду с другими отраслями экономики, особое значение придается развитию промышленности, принимаются системные меры, направленные на привлечение в производство имеющихся природных и экономических ресурсов, более широкое внедрение передовых технологий.

В соответствии с политикой индустриализации в нашей стране создаются специализированные промышленные парки и промышленные кварталы. В настоящее время в республике имеются 7 промышленных парков (Сумгайытский химический, Гарадагский, Пираллахинский, Мингячевирский, Балаханский, Агдамский промышленные парки и промышленный парк «Экономическая зона долины Араз» в Джебраильском районе) и 5 промышленных кварталов (Гаджигабульский, Масаллинский, Нефтчалинский, Сабирабадский и Шарурский). В промышленных парках и кварталах создана благоприятная инвестиционная среда для развития предпринимательской деятельности.

Резиденты промышленных парков освобождаются от налога на имущество, землю, доход или прибыль в течение 10 лет со дня их регистрации, а импортируемые ими для производственных целей техника, технологическое оборудование и устройства - от НДС и таможенных пошлин. До сих пор статус резидента в промышленных зонах получили 134 субъекта предпринимательства, 68 из которых уже приступили к деятельности. На сегодняшний день в промышленные зоны предпринимателями вложены инвестиции в размере более 6,56 миллиарда манатов, создано более 10 тыс. 600 постоянных рабочих мест.

Соответствующим распоряжением главы государства также создан Пираллахинский промышленный парк, специализирующийся на производстве фармацевтической продукции. На сегодняшний день в качестве резидентов парка зарегистрированы 6 предприятий. Из них к деятельности приступили уже ООО R-Pharm и ООО Diamed Co. Резиденты вложили инвестиции на сумму более 36,6 млн манатов, создали более 130 рабочих мест. На следующем этапе планируется инвестировать 30 млн манатов и создать более 250 рабочих мест. Резидентами этого промышленного парка произведено продукции на 37 млн манатов.

В результате создания в нашей стране современных промышленных предприятий, новых производственных участков значительно увеличивается доля местной продукции в удовлетворении внутреннего спроса, расширяются экспортные возможности. Одним из таких предприятий является фармацевтический завод ООО Diamed Development Group, созданный в Пираллахинском районе. Завод, территория которого составляет один гектар, состоит из крытого участка площадью 3 тыс. квадратных метров.

Отметим, что основной целью создания Открытого акционерного общества «Азербайджанская инвестиционная компания», приступившего к деятельности в 2006 году Распоряжением Президента Ильхама Алиева, является развитие ненефтяного сектора экономики с привлечением местных и иностранных инвесторов в существующие и новые коммерческие предприятия и посредством вложения инвестиций за счет собственных средств. Основные приоритеты деятельности компании - стать катализатором привлечения в Азербайджан прямых инвестиций и новых технологий, внести вклад в развитие ненефтяного сектора в нашей стране, а также поддержать процессы экономической диверсификации и импортозамещения. За период деятельности компания вложила в 27 проектов инвестиции на сумму 224 млн долларов, 11 из этих проектов были реализованы совместно с зарубежными партнерами.

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» также участвовало в финансировании строительства фармацевтического завода Diamed. Его доля в фармацевтическом заводе общей стоимостью более 15,6 млн манатов составляет 20 процентов.

Государством этому предприятию были оказаны и другие меры поддержки. Так, Фонд развития предпринимательства Министерства экономики предоставил на реализацию проекта льготный кредит в размере 6 млн манатов. В рамках другой государственной поддержки развития предпринимательства, благодаря выданному Министерством экономики документу поощрения инвестиций, предприятие получило льготу на ввоз оборудования в размере 1,3 млн манатов.

Президент Ильхам Алиев ввел завод в строй.

Глава государства ознакомился с производственным процессом. Он был проинформировал о том, что на заводе в широком ассортименте будут производиться жизненно важные и необходимые внутривенные лекарственные растворы различных наименований (растворы натрия хлорида 0,9 процента; Рингера; Рингера лактат; глюкозы и др.) в различных объемах (100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл). Годовая производственная мощность предприятия составляет 20 млн литров. Было отмечено, что ежегодная потребность нашей страны в этих препаратах составляет около 15 млн литров. Таким образом, помимо удовлетворения потребностей местного рынка, продукцию, производимую на предприятии, предусмотрено также экспортировать в Россию, Грузию и страны Центральной Азии.

На фармацевтическом заводе Diamed создано 100 рабочих мест. Проект предприятия разработан швейцарской компанией в соответствии с передовой производственной практикой (GMP), а производственная линия – с Европейской фармакопеей. Производственное оборудование завода, оснащенного высокими технологиями и полностью закрытой системой, было закуплено в таких странах, как Италия, США, Германия, Израиль. В современной лаборатории завода производимая продукция регулярно проверяется на соответствие требованиям Европейской фармакопеи.