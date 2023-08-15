Тела азербайджанцев, погибших в результате пыток, армяне сбросили в колодец со сточными водами - госкомиссия

ШУША /Trend/ - Азербайджанских пленных и заложников, погибших в результате пыток, армяне сбрасывали в колодец со сточными водами на территории Шушинской тюрьмы.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, об этом сказал сотрудник Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Заур Исмаилов.

По его словам, в результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены останки 17 человек.

"Захоронение, в котором обнаружены человеческие останки, представляло собой колодец для сбора сточных вод на территории Шушинской тюрьмы. Туда сбрасывались тела пленных и заложников, погибших в результате пыток", - сказал Исмаилов.

Отметим, что в июне было обнаружено массовое захоронение на территории Шушинской тюрьмы.

Кроме того, ранее массовые захоронения были обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.