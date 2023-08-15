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В минобразования Нахчыванской АР ряд лиц освобождены от занимаемой должности

Общество Материалы 15 августа 2023 15:58 (UTC +04:00)
В минобразования Нахчыванской АР ряд лиц освобождены от занимаемой должности

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В министерства образования Нахчыванской Автономной Республики ряд должностных лиц освобождены от занимаемой должности.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим министр образования Нахчыванской Автономной Республики Рахман Мамедов подписал соответствующие приказы.

Согласно приказам, от занимаемой должности освобождены начальники отделов министерства образования Нахчыванской Автономной Республики - Абдулла Аскеров и Вусал Абдуллаев, заведующий сектором Мурад Бабаев, а также бухгалтер Севиндик Велиев.

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