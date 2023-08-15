Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная на армянских информационных ресурсах о том, что якобы 15 августа около 12:20 в районе населенного пункта Юхары Шорча Басаркечарского района был открыт огонь подразделениями азербайджанской армии в направлении наблюдателей Европейского Союза и их автомобиля, не соответствует действительности, а является очередной дезинформацией со стороны Армении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Азербайджанскую сторону заблаговременно информируют о времени выезда наблюдателей Европейского Союза в направлении условной границы в Армении, о маршруте их движения, координатах их местонахождения в этом районе, а также о марке и номерных знаках их автомобилей. Подразделения азербайджанской армии проинформированны о визитах миссии.

По этой причине возникновение ситуации, о которой утверждает министерство обороны Армении, невозможно ни практически, ни теоретически", - говорится в сообщении.