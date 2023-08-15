Мы столкнулись с беспрецедентными пытками в Шушинской тюрьме - бывший пленник Шушинской тюрьмы

ШУША/Trend/ - Я пробыл в плену 1 год и 8 месяцев во время Первой Карабахской войны. 8 месяцев я провел на территории 366-го полка, дислоцированного в Ханкенди. После этого я был доставлен в Шушинскую тюрьму.

Об этом сказал во вторник Trend Джавид Гусейнов - бывший пленник Шушинской тюрьмы.

"Мы столкнулись с беспрецедентными пытками в Шушинской тюрьме. Ночью нас вытащили и построили рядом с камерами. Потом принялись избивать. Мне связали руки и били дубинкой, после чего подняли мне голову и спросили: "Наш Карабах или ваш?" Я сказал, что наш.

После этого они продолжили избивать меня. На следующее утро, заметив, что я совсем плох, меня привели к начальнику тюрьмы. Он вытащил нож из кармана, выколол мне глаза и бросил их на землю. Это случилось 21 марта 1995 года.

Перед зданием исполнительной власти Шуши находилась "тюрьма начальника". Там был бассейн. Однажды в январе нас взяли на уборку этого бассейна. Армяне жестоко избили меня и моего товарища - Хамида. Меня били по голове железными трубами так сильно, что в какой-то момент труба сломалась об мою голову. Все думали, что я умер и похоронили меня под снегом, где я пробыл 8 часов. Остальные пленные пытались вытащить меня, но армяне сказали, что я мертв. Тем не менее, товарищи все же решили меня раскопать и увидели, что я жив. Я был так плох, что не чувствовал как товарищи наливали на меня кипяток, чтобы отогреть", - рассказал он.

Отметим, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. В результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, были найдены останки 17 человек.

Напомним, что ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от оккупации населенных пунктах.