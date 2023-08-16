Очередное переселение в Лачин - еще 65 жителей возвращаются в родные края

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как передает Trend, 16 августа очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселяются еще 18 семьи – 65 человек.

В результате Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края спустя 30 лет в условиях безопасности и уважения достоинства. Жители преобразующегося и благоустраиваемого города Лачин поблагодарили Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам, с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизни за освобождение наших земель.

Переселившиеся в Лачин семьи разместятся в домах, где они некогда жили и которые после завершения оккупации были восстановлены или отстроены заново по указанию главы государства.

Таким образом, в городе Лачин будет обеспечено постоянное проживание 221 семьи, или 858 человек.