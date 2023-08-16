Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается в основном без осадков, северо-западный ветер сменится вечером юго-восточным.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 33-37°.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 30-40%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, грозы, возможен град. Ночью и утром местами будет туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днем - 35-40° тепла, в горах ночью - 14-19° тепла, днем - 25-30° тепла.