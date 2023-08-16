Члены дипломатического корпуса побывали на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - В ходе визита в Агдам члены дипломатического корпуса и военные представители, аккредитованные в Азербайджане побывали на дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, членам дипломатического корпуса и военным представителям, аккредитованным в Азербайджане, была предоставлена информация об автомобильной дороге и железнодорожной линии Агдам-Барда.

Затем гостям показали территорию дислокации российского миротворческого контингента.

Было отмечено, что дороги открыты для гуманитарных целей. Дорога Агдам-Ханкенди соединяет горную часть Карабаха с низменной. Но, к сожалению, армяне до сих пор чинят препятствия для ее использования.

Отметим, что сегодня начался визит в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

Основная цель визита - наглядно ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, а также железной дороги Барда-Агдам. Кроме того, гости будут проинформированы о разрушениях, совершенных в Агдаме в период оккупации, которая длилась почти 30 лет. Гостям также предстоит ознакомиться с масштабными строительными работами, которые в настоящее время проводятся в городе.