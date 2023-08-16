Проведен «II Форум по борьбе с вредными привычками и здоровому образу жизни» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 августа 2023 года состоялся «II Форум по борьбе с вредными привычками и здоровому образу жизни», организованный совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, Центральным Таможенным Госпиталем, командой «Добровольный таможенник» и посвященный «Международному дню молодежи».

Заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев выступил со вступительной речью и поприветствовал участников мероприятия. Исмаил Эфендиев подчеркнул, что основанная Великим лидером Гейдаром Алиевым молодежная политика нашей страны сегодня достойно продолжается господином Президентом Ильхамом Алиевым, проинформировал о мероприятиях, осуществляемых Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы в области медицинского просвещения молодежи. И.Эфендиев призвал молодых участников проявить активность во время форума и завершил свое выступление пожеланием успехов работе мероприятия.

На официальном открытии форума также выступили начальник отдела Социальных Инноваций Управления Социальных Инноваций и Аналитического Исследования Государственного Таможенного Комитета Парвин Мамедов и генеральный секретарь Союза Добровольных Организаций Азербайджана Вугар Алиев. Они подчеркнули, что по традиции проводимый и в этом году форум важен для охраны здоровья и просвещения молодежи и поблагодарили руководство Управления Медицинской Службы за эту инициативу.

После официальной части были представлены выступления: заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев – «Наркомания: актуальная проблема современности и ее глобальная угроза», специалист Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Шахла Мирзазаде – «Курение – смертельная угроза для здоровья», врач-инфекционист Центрального Таможенного Госпиталя Мадина Абдуллаева – «Какие гигиенические меры важны для здорового образа жизни: меры предосторожности в зависимости от пути заражения», врач-психиатр Центрального Таможенного Госпиталя Гюлай Мамедзаде – «Защита психического здоровья поколения Z: как бороться со стрессом?».

После презентации тем, необходимых молодежи для борьбы с вредными привычками и пропаганды здорового образа жизни, специалисты Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и врачи Центрального Таможенного Госпиталя ответили на вопросы волонтеров различных добровольных организаций и членов группы «Добровольный таможенник». В конце мероприятия были вручены памятные подарки добровольному таможеннику Амину Багирову и волонтеру по туризму Камале Ахмедзаде, которые активно участвовали в обсуждениях.

Форум с участием около 100 волонтеров проходил в интерактивном режиме посредством дискуссий и сессий вопросов и ответов. Завершился форум вручением сертификатов добровольцам и памятным фотографированием.