Очередное заседание министров здравоохранения стран ОТГ пройдет в Шуше

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание министров здравоохранения стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Шуше.

Как сообщает в среду Trend, на состоявшемся в Самарканде заседании министров здравоохранения стран - членов и наблюдателей Организации тюркских государств был принят итоговый документ (совместная декларация).

В документе отражено усиление сотрудничества в области применения фармакопеи и правил тюркоязычных государств, а также оказания гуманитарной и медицинской помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого в документ включена разработка проекта совместного плана действий ОТГ по борьбе с инфекционными заболеваниями, рассмотрение возможностей совместного производства лекарственных средств и медицинской техники в рамках организации, а также взаимное признание дипломов, выданных странами-членами организации тюркских государств в области медицины.

Также декларация охватывает создание совместной сети в сфере оздоровительного туризма с участием государств-членов и наблюдателей ОТГ, разработку единого словаря медицинской информации и другие вопросы.

Кроме этого, в организацию тюркских государств поступил ряд предложений относительно места проведения очередного заседания министров здравоохранения стран-членов. Генеральный секретарь Кубанычбек Омуралиев в соответствии с Самаркандской декларацией объявил, что очередное заседание министров здравоохранения стран-членов ОТГ состоится в азербайджанском городе Шуша. Отметив, что Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира на 2023 год, Омуралиев выразил уверенность в том, что мероприятие там пройдет успешно.