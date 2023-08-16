Члены Национальной превентивной группы встретились с Губадом Ибадоглу и Авазом Зейналлы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы побывали без предварительного уведомления в Бакинском следственном изоляторе.

Как сообщили Trend в среду в Аппарате омбудсмена, целью посещения, организованного на основании требований Факультативного протокола "Конвенции против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания" и Конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", были осуществлены мониторинг условий содержания, обращения и прием ряда обвиняемых лиц.

"В ходе посещения были проведены конфиденциальные встречи с рядом лиц, в том числе с Губадом Ибадоглу, Назимом Бейдамирли и Авазом Зейналлы, изучены вопросы обращения с ними, условий содержания, состояния медицинской службы, а также обращения посещенных лиц, им были разъяснены их права. Также были приняты заявления ряда лиц, адресованные омбудсмену, часть обращений была удовлетворена на месте. По итогам посещения были проведены беседы с руководством и ответственными сотрудниками учреждения, даны соответствующие рекомендации в соответствии с национальным и международным законодательством", - говорится в сообщении.