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Минобороны Азербайджана о видеокадрах, распространенных aрмянской стороной

Общество Материалы 16 августа 2023 18:03 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана о видеокадрах, распространенных aрмянской стороной

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Кадры, распространенные министерством обороны Армении с целью сокрытия неудавшейся провокации, в том числе кадры с автомобильной техникой, не имеют ничего общего с произошедшим инцидентом.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал полковник Анар Эйвазов, комментируя видеоматериал, распространенный министерством обороны Армении.

Было отмечено, что задержанный подразделениями азербайджанской армии армянский диверсант с помощью азербайджанских военнослужащих был немедленно эвакуирован в ближайшее военно-медицинское учреждение на автомобиле УАЗ-390945.

"Распространяя дезинформацию, армянская сторона пытается скрыть свои грязные деяния и тем самым сформировать ложное мнение у общественности", — говорится в сообщении.

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