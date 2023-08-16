Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 16 августа в 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Бирэли района Дэвэли подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении.