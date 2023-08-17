Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу (Дополнено)

Общество Материалы 17 августа 2023 09:50 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:46)

БАКУ/Trend/- 16 августа в 23:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости