Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу (Дополнено)

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БАКУ/Trend/- 16 августа в 23:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.