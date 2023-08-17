В минобороны Азербайджана состоялось заседание Координационной комиссии по информационной безопасности (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В минобороны Азербайджана состоялось заседание Координационной комиссии по информационной безопасности.

Как сообщает в четверг Trend, перед заседанием председатель Координационной комиссии по информационной безопасности, начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-лейтенант Ильгар Мусаев и члены комиссии осмотрели оснащенный современными системами автоматического управления Центр операций по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности министерства обороны Азербайджана и ознакомились с деятельностью введенного в эксплуатацию Центрального командного пункта ВВС.

После ознакомления с работами, проделанными в сфере информационной безопасности в министерстве обороны, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев проинформировал членов Координационной комиссии о проектах в этой сфере.

Председатель комиссии Ильгар Мусаев высоко оценил проделанную министерством работу по обеспечению информационной безопасности в азербайджанской армии и поблагодарил руководство минобороны за условия, созданные для проведения очередного заседания комиссии.

Затем Координационная комиссия по информационной безопасности начала обсуждения в соответствии с заранее установленной повесткой дня.

В соответствии с повесткой дня обсуждались вопросы, поступившие от государственных органов по информационной безопасности. Комиссия была проинформирована о результатах встреч и проделанной работе в рабочих группах, а также были приняты соответствующие решения.

В обсуждении вопросов, включенных в повестку дня комиссии, приняли участие заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов, заместитель начальника Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Рашад Гамзаев, заместитель начальника Службы внешней разведки генерал-лейтенант Заур Исмаилов, начальник Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности министерства обороны генерал-майор Мамед Эминов, заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Джейхун Салманов, вице-президент НАНА академик Расим Алигулиев.

В заключение председатель комиссии поблагодарил всех за активное участие в обсуждениях и отметил важность контроля обсуждаемых вопросов, принятия необходимых мер, разработки совместных проектов. Было подчеркнуто, что такие продуктивные встречи необходимо проводить чаще, учитывая большое количество вопросов в области информационной безопасности.