Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 16 августа во второй половине дня в некоторых горных районах Большого Кавказа шли дожди. Сегодня в первой половине дня на территории Азербайджана осадков не ожидается.

Об этом сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

"Количество выпавших осадков в Шахдаге и Халтане составило до 2 мм.

По сравнению с первой половиной августа температура воздуха на Абшеронском полуострове понизилась на несколько градусов и составила 33-37 градусов тепла. Самая высокая температура была зафиксирована в Шаруре и Джульфе (до 40 градусов тепла)", - говорится в сообщении.