Министр здравоохранения Азербайджана провел двусторонние встречи с генсеком Организации тюркских государств и с министрами здравоохранения стран ОТГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Всемирного тюркского медицинского конгресса министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Во время встречи Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан в связи с избранием города Шуша местом для проведения очередной встречи министров здравоохранения стран ОТГ. Генеральный секретарь Организации отметил, что в июле этого года дважды посещал Азербайджан для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения и Шушинском глобальном медиа-форуме. Он также подчеркнул, что Азербайджан имеет богатый опыт по проведению важных международных мероприятий на высоком уровне.

Выразив признательность генеральному секретарю за высокое доверие, Теймур Мусаев подчеркнул, что в результате успешной деятельности Организация сыграла важную роль в углублении отношений между странами ОТГ, включая региональное сотрудничество. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценивает рост значения Организации тюркских государств на международном уровне, что служит повышению международного авторитета и экономического потенциала всех государств входящих в ОТГ», - отметил Теймур Мусаев

Министр здравоохранения Азербайджана также провел двусторонние встречи с министром здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятовым, министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой и министром здравоохранения Казахстана Ажарой Гиният.

В ходе двухсторонних встреч, прошедших в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обсудили новые перспективы развития и укрепления связей в сфере здравоохранения и медицинской науки, а также возможности взаимного применения прогрессивных достижений и успешного международного обмена опытом.

Во время проведенных встреч Теймур Мусаев отметил, что на освобожденных после 30-летней оккупации территориях Азербайджана Турция активно участвует в проведении восстановительно-строительных работ. В освобожденном от оккупации городе Физули решением правительства Узбекистана ведется строительство среднеобразовательной школы, а также успешно функционирует Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд. По инициативе Казахстанского правительства создается Центр творческого развития для детей в городе Физули.