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Генпрокурор Азербайджана встретился с военнослужащими (Дополнено)

Общество Материалы 17 августа 2023 12:25 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:14)

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев посетил несколько воинских частей, дислоцированных на освобождённых территориях.
Ознакомившись с условиями, созданными в воинских частях, Кямран Алиев встретился с личным составом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Генеральный прокурор отметил, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева страна неуклонно развивается в военной сфере, равно как и в других областях. Отмечалось, что свидетельством того является славная победа, одержанная в Отечественной войне.

Во время встреч с военнослужащими были проведены беседы о боевой подготовке и дальнейшем улучшении морально-психологического состояния, установлении отношений в коллективе в рамках требований, предусмотренных законодательством, а также патриотическом воспитании личного состава, укреплении дисциплины, правопорядка и других вопросах.

В заключение группе отличившихся на службе военнослужащим были вручены ценные подарки.

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