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Пресечена очередная попытка армян установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана

Общество Материалы 17 августа 2023 13:10 (UTC +04:00)
Пресечена очередная попытка армян установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 17 августа около 11:55 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения огневой поддержки под видом сельскохозяйственных работ перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Ходжавендском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате незамедлительных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, а позиции армянских незаконных вооруженных формирований, оказывавших огневую поддержку этим работам, были подавлены.

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